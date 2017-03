MWC 2017: Le G6 de LG remporte 31 prix prestigieux

A travers un communiqué de presse LG Electonics annonce que son tout nouveau Smartphones, le G6 a remporté un nombre sans précédent de 31 récompenses lors du Mobile World Congress (MWC) 2017, y compris de multiples honneurs, divers titres et publications dans la presse internationales. Avec ce petit bijoux LG démontre qu'elle est à la pointe de la technologie mobile et répond aux multiples attentes des consommateurs.

"Les consommateurs aiment les grands écrans, mais ils aiment aussi utiliser leur téléphone confortablement avec une seule main. Le LG G6 a été créé avec ce besoin de consommation à l'esprit, inaugurant la prochaine génération de conception de smartphones et l'expérience utilisateur", a déclaré Juno Cho, président de LG Electronics Mobile Communications Company. "La réponse du biseau étroit du LG G6 et de son design harmonieux à partir d'aluminium et de verre est sensationnel".

Le G6 a été dévoilé à plus de 1400 professionnels de la technologie avant sa grande acclamation lors de sa présentation au MWC. En effet, ce Smartphone bénéficie d'une excellence ergonomique, d'un design minimaliste et d'une fiabilité exceptionnelle.

Ce grand produit signé LG a été doté d’un écran large permettant une expérience de visionnement immersive, et ce, grâce à son format d'écran 18: 9 FullVision de 5,7 pouces. Grâce au rapport unique de l'écran et de sa petite taille, les clients peuvent facilement et confortablement utiliser le G6 d'une seule main. Les doubles caméras arrière de 13 MP permettent aux utilisateurs de capturer les prises de vue souhaitées avec des lentilles standard et grand angle. Qui plus est, le smartphone a été testé aux normes les plus élevées avec la fiabilité et la durabilité à l'esprit.

Rappelons que, le MWC 2017 est le plus grand événement mondial de l'industrie mobile avec environ 100 000 participants.

Les meilleurs prix remportés par le LG G6 à la CMM 2017 sont :