Ne pas confondre juifs et sionistes !

Asma Abou Hana, députée de Nida Tounes parti au pouvoir en Tunisie a tenu des propos antisémites à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Et même si elle s’est excusée de son « écart de langage », le mal est déjà fait.

Cela s’est passé, mardi 24 janvier 2017, lors de l’examen du projet de loi complétant le décret-loi N°3 du 19 février 1964, relatif à l’immatriculation immobilière obligatoire. Asma Abou Hana a lancé: «On doit évoquer les terrains qui appartenaient aux juifs, que Dieu vous en préserve», par allusion aux juifs tunisiens qui ont quitté le pays au lendemain de l’indépendance. Cette expression est vieille en Tunisie et utilisé souvent comme insulte.

Le président de la plénière, le vice-président de l’ARP, Abdelfattah Mourou a coupé la parole à la députée pour lui rappeler au cas où elle l’aurait oublié, que les juifs vivent depuis très longtemps en Tunisie et qu’ils doivent être respectés. Il a aussi appelé à bannir ce genre de commentaires déplacés.

Face à cette ignorance éclatante de cette « députée » qui entretient la confusion, il est grand temps de remettre les pendules à l'heure : Etre antisémite et être antisioniste, ce n'est absolument pas la même chose... Si nous voulions éviter cette confusion dommageable, il faut arrêter de confondre judaïsme et sionisme

Un antisémite est quelqu'un qui est contre les juifs à cause de leur religion, comme certains seront contre les musulmans à cause de leur religion. Le judaïsme est une religion monothéique que les musulmans reconnaissent et respectent.

Etre antisioniste c'est être contre un mouvement politico-religieux à caractère fasciste, capitaliste et impérialiste.

En effet, ce vocabulaire prête à confusion dans l’esprit du citoyen tunisien qui peut être amené à considérer que nos citoyens de confession juive seraient responsables de tous nos maux et ne seront pas des citoyens tunisiens égaux en droits et en devoirs. Ce qui pourrait donner raison à tous ceux qui hors d’Israël confondent juifs et israéliens, ou juifs et sionistes. Et qui seraient incités à faire de tout juif dans le monde un complice des colonisateurs sionistes en Israël. Or ceux qui colonisent la Palestine ce sont les colons israéliens sionistes.

Un ami des médias me répondait que c’est le gouvernement israélien lui-même qui use de l’expression « colonisation juive » ou « Etat juif » ou « armée juive » et que nous ne faisons que reprendre cette façon de dire. Mais si on comprend bien l’intérêt stratégique et tactique des gouvernements israéliens à cette confusion, puisque le fondement même de la justification de l’entreprise sioniste réside dans l’idée que les juifs du monde n’étant en sécurité nulle part, ils doivent se rassembler dans leur Etat, seul à même d’assurer cette sécurité. Ainsi est rendu évident l’intérêt commun des sionistes avec les antisémites du monde entier, les seconds considérant les juifs comme des étrangers partout et les premiers prêchant aux juifs que seule leur immigration massive en Israël serait capable de les protéger de l’antisémitisme « éternel »-, cependant on ne voit pas pourquoi un grand nombre de nos concitoyens et de responsables arabes seraient tenus à cette même confusion, sauf à croire qu’elle partagerait les vues des gouvernements israéliens.

Le jour ou l'immense majorité du monde arabo-musulman ne confondra plus "juif" et « sioniste », la partie sera gagnée ; car, alors, mais alors seulement, le nombre de juifs passant dans le bon camp celui de la paix juste et durable pourra s'accroître considérablement.

Abdessatar Klai