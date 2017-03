Nidaa Tounes : Borhene Bsaies chargé du dossier politique

L’instance politique de Nidaa Tounes a décidé au cours de sa réunion tenue dans la soirée de mercredi 15 mars, sous la présidence de Hafedh Caid Essebsi, la désignation de Borhene Bsaies comme responsable du dossier politique. On ne sait pas si ce dernier qui anime une émission politique sur la chaine « Attessaa » et une autre sur radio Cap Fm, va laisser tomber l’animation sur antenne pour se consacrer uniquement à l’animation sur le terrain politique. Au cours de la même réunion, l’ancien député et porte-parole du gouvernement Essid Khaled Chouket a été nommé directeur du centre d’études qui vient d’être créé spécialement pour lui.

Il est à rappeler que Chouket qui n’a pas été reconduit dans le gouvernement Youssef Chahed, a rejoint le groupe de Ridha Belhaj s’est même illustré par des attaques contre son « ancien » parti avant de revenir à de meilleurs sentiments au cours de la conférence de cadres dimanche dernier.

Cette conférence a enregistré l’adhésion et le retour d’une quarantaine de personnalités dont l’actuelle ministre de la jeunesse et du sport Majdouline Cherni, Cheikh Ferid El Béji, l’ancien candidat à l’élection présidentielle Samir Abdelli ? L'ancienne ministre du bureau politique du RCD Alifa Farouk ainsi que Hédi Makni le directeur du cabinet du chef du gouvernement.