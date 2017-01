Nidaa Tounes : la réponse de l’instance politique au comité directeur

Au moment où « le comité directeur » conduit par Ridha Belhaj annonce avoir exclu Hafedh Caid Essebsi de Nidaa Tounes, ce dernier en sa qualité de « directeur exécutif et de reépérsentan légal » a réuni l’instance politique mercredi 25 janvier en présence des coordinateurs régionaux pour condamner les dépassements des membres du parti écartés et qui essaient, selon un communiqué rendu public, d'enfreindre les décisions prises lors du congrès de Sousse.



Le communiqué rappelle les décisions prises à l’encontre des membres du dit comité, accusés d’être soutenus par des partis politiques pour semer le désordre dans le pays, et en a informé les appareils de l'Etat afin de prendre les mesures légales nécessaires.



Sur un autre plan, l’instance de Nidaa Tounes a annoncé :

1. La tenue d’une réunion du bureau exécutif pour le 12 février prochain et la création d’une commission pour examiner les demandes d’adhésion des personnalités au parti,

2. L’organisation de quatre réunion régionales les 17 et 18 février,

3. L’organisation d’un meeting le 5 mars pour commémorer la date du 2 mars 1934,

4. La tenue d’une réunion du conseil national le 20 mars.

5. L’instance comité politique a appelé à s'opposer à la campagne menée par le comité directeur, soutenu par des parties ayant pour but de semer le chaos en Tunisie.

L’instance appelle, également, les militants à faire preuve de vigilance et à sauvegarder l’unité du parti.