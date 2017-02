Nos députés ont effectué 174 missions à l’étranger en neuf mois

Dans un souci de transparence et de partage de l’information, l’Assemblée de représentants du peuple a publié sur son site officielle la liste des députés qui ont effectué des missions au cours de la période allant du 11janvier 2016 jusqu’au 13 octobre de la même année. Il appert du tableau récapitulatif que 174 missions ont eu lieu dans les quatre coins du monde. Elles ont été, pour la plupart, prises en charge par l’ARP, soit entièrement(97) soit en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux(24). Ces missions entrent dans le cadre des activités de l’Assemblée et ses engagements envers de institutions parlementaires analogues. Elles ont trait à la participation aux réunions du parlement arabe et africain en Egypte, à la conférence parlementaire de l’Organisation mondiale du commerce(OMC), à l’association parlementaire de l’union pour la Méditerranée, au sommet annuel du Forum international des femmes parlementaires, ou encore elles entrent dans le cadre des visites officielles du président de l’ARP, Mohamed Ennaceur. Ce dernier a effectué quatre visites à l’invitation de ses homologues d’Algérie, du Maroc, de la Norvège, de l’Italie et de la Russie. Toutes de courte durée. A chaque fois, il a été accompagné par des députés représentant les divers groupes parlementaires.

Deux députés, Fadhel Ben Omrane de Nidaa Tounes et Ahmed Laamari d’Ennahdha ont effectué leur pèlerinage cette année, du 5 au 17 septembre, aux frais de l’ARP. Ils ont fait partie de la délégation officielle. par contre un seul, Mehdi Ben Gharbia s'est chargé de payer personellment tous les frais afférents à sa mission en Russie du 23 a 26 mai dans le cadre de la viste officielle du présidet de l'ARP Mohamed Ennaceur dans ce pays.

Parmi les organismes internationaux qui ont pris en charge une cinquantaine de missions,on cite le Projet des Nations unies pour lé développement(PNUD) qui a pris en charge la participation de sept députées à la 60ème réunion de la commission de la situation de la femme à New York du 13 au 20 mars 2016. A son tour, l’Institut international démocrate( parti démocrate américain) qui s’est chargé d’une visite d’une semaine(20au 27 février 2016) à Washington au profit de six députés dans le cadre d’une mission d’étude sur la réalisation de la démocratie. On trouve, également, l’agence internationale suédoise qui a pris en charge la visite de dix députés en Suède du au 15 mai dans le cadre d’une visite d’étude sur la décentralisation. Il en de même pour la Fondation allemande de la coopération technique qui a invité à sa charge huit députés du 30 mai au 03 juin pour une visite d’étude en Allemagne.

La plupart des députés, tous groupes confondus ainsi que les non-inscrits, ont pris part à ces missions. Certains d’entre eux ont participé à plus d’une mission. Les autres auront certainement l’occasion de partir en mission au cours de 2017.

Au total environ 27 pays des cinq continents ont été visités par nos députés, soit dans un cadre officiel, soit en tant qu’invités. C’est l’Egypte qui a été le plus visité en raison de la participation aux réunions périodiques des parlements arabe et africain dont le siège se trouve au Caire.

