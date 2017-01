Ouverture du 23ème congrès de l’UGTT : les adieux émouvants de Houcine Abbassi

Le 23ème Congrès de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a démarré, ce dimanche, au Palais des Sports d’el Menzah, sous le slogan « ‘Allégeance à la Tunisie, fidélité aux martyrs et dévouement aux travailleurs ». La séance d’ouverture a été marquée par les adieux émouvants du secrétaire général sortant Houcine Abbassi qui a tenu à remercier tous ceux parmi les membres de sa famille (sa femme, ses enfants et son frère) ainsi que les syndicalistes qui l’ont aidé et soutenu dans l’accomplissement de sa mission à la tête de la centrale syndicale au cours de son mandat. Abbassi a, également, attiré l’attention sur les manœuvres de certains parties qui visent à affaiblir l’UGTT et à la diaboliser. Il a affirmé rester, en cas de besoin, à la disposition de la nouvelle équipe pour le conseil et la concertation.

Le 23ème congrès qui s’étalera sur trois journées, élira à la fin de ses travaux un nouveau bureau exécutif. Le nombre des candidatures pour le bureau exécutif de l’UGTT a atteint 40 candidatures, a précisé samedi Bouali Mbarki, Secrétaire général adjoint et président du comité d’organisation du Congrès. Deux listes sont en compétition. La première conduite par Noureddine Tabboubi, le secrétaire génal adjoint chargé des règlements intérieurs et comprenant neuf membres du bureau sortant dont notamment Bouali Mbarki, Sami Tahri, Hfaiedh Hfaiedh, Anouar Ben Gaddour…La deuxième dirigée par un autre membre du bureau sortant, le secrétaire général adjoint chargé de relations extérieures Kacem Afia. Elle comprend, entre autres, le secrétaire général du Syndicat de l’enseignement secondaire Lassaâd Yaakoubi, celui de l’enseignement primaire Mastouri Gammoudi, celui des télécommunications Mongi Ben Mbarek, la militante syndicale féministe Wassila Ayachi, ainsi que d’autres candidats parmi les instances intermédiaires de la centrale syndicale.

Plus d’une centaine d’invités étrangers étaient présents à l’ouverture du Congrès, représentant les syndicats et organisations internationales et régionales des travailleurs, en plus des représentants des associations et organisations tunisiennes, en particulier les organisations professionnelles représentant le patronat, les agriculteurs, les avocats, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme en plus des recteurs des universités qui ont proposé l’UGTT pour le prix Nobel de la paix, a encore fait remarquer Mbarki.

Il est à noter que conformément à une tradition adoptée depuis le congrès de Djerba en 2001, aucune invitation n’a été adressée aux partis politiques, ni aux 3 présidents (République, gouvernement, parlement).

Les travaux du 23 ème congrès de l’UGTT se dérouleront dans le cadre de cinq commissions dont les membres ne sont pas candidats au congrès. Il s’agit de la commission de sélection et de vérification des listes des congressistes (31 membres), la commission de la motion générale (15 membres), la commission de la motion du règlement intérieur (15 membres), la commission de la motion professionnelle (16 membres) et la commission des relations internationales et du conflit arabo-israélien (16 membres).