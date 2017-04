Par qui sont utilisées les 10.000 cartes SIM non identifiées ?

Dix mille utilisateurs de cartes sont inconnus des services des opérateurs de téléphonie mobile en Tunisie, a indiqué Habib Debbabi, secrétaire d’Etat auprès du ministre des technologies de communication et de l’économie numérique, lors d’une audition l’Assemblée des représentants du peuple. Ces cartes seraient utilisées par des terroristes, trafiquants et autres criminels de tout acabit.

Habib Debbabi a affirmé que chaque citoyen ne peut désormais détenir plus de cinq cartes SIM et ce que les autorités puissent maitriser les 15 millions de cartes SIM utilisées actuellement en Tunisie.