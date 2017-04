Pavillon Enda "Fait Main" pour la promotion de l’artisanat

Enda inter-arabe, en partenariat avec la Coopération Suisse, annonce sa participation à la 34ème édition du Salon de la Création Artisanale, et ce, dans le cadre du programme de valorisation du secteur de l'artisanat tunisien et celui de l'autonomisation et la promotion des artisanes. Cette participation s'illustre par l'accompagnement de 30 artisanes exposant individuellement leurs produits et créations; mais aussi par l'instalation d'un grand pavillon baptisé "Fait main". Cet espace ouvert dans le cadre d'un projet d'accompagnement des micro-entreprises artisanales, accueil 12 artisanes en situation précaire et disposant d'un fort potentiel d'exportabilité, leur apportant ainsi plus d'efficacité économique.

Dans le cadre de ses activités d'appui à la commercialisation, et comme chaque année, Enda réitère sa participation au rendez-vous incontournable du Salon de l'Artisanat.

L'appui et le renforcement de la stratégie de commercialisation de ses clientes étant un de ses axes d'intervention fondamentaux, Enda permettra cette année encore à 42 de ses clientes au total de faire partie de cet événement immanquable et ce pour accroître la visibilité de leurs créations, de valoriser leur savoir-faire et de les accompagner pour booster leurs ventes.

La grande nouveauté de cette année réside dans le pavillon "Fait Main", espace animé dédié à 12 artisanes, entièrement prises en charge par Enda et mettant en avant leurs corps de métiers respectifs. Ce pavillon clients sera ainsi une vitrine pittoresque de la richesse du patrimoine tunisien illustré par des savoir-faire retraçant l'histoire et les coutumes liées à chacune de nos régions. De la poterie au tissage, en passant par la broderie, la sculpture ou la confection de couffins ou de bijoux, ce pavillon sera une mosaïque vivante de couleurs, de saveurs, de senteurs et de matières présentées par des artisanes à la passion et la ferveur communicatives. Des ateliers d'animation et de démonstration vous permettront de vous projeter dans la magie de leurs univers et métiers respectifs et de faire connaissance avec des artisanes au tempérament de feu et à la personnalité hors-norme.

Cette initiative et première d'une longue série d'actions personnalisées s'articule dans le cadre du premier pas d'un grand projet d'appui aux micro-entreprises artisanales tunisiennes ayant pour but d'optimiser l'efficacité économique et la rentabilité de ces projets à travers les trois principales étapes de : gestion, promotion et vente. Enda accompagnera ainsi ces artisanes dans la transformation, la production, la distribution et la commercialisation de leurs produits en axant leur valorisation sur leur modernisation et leur adaptation au marché dans le but de leur internationalisation.

Avec l'aide de ses partenaires, Enda mettra en place la chaîne de valeurs permettant de fédérer l'ensemble des acteurs impliqués autour des valeurs communes d'économie alternative, de solidarité nationale mais aussi d'épanouissement professionnel et personnel dans le but d'assurer la rentabilité des projets soutenus.