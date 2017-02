Pressions allemandes pour la création de camps de réfugiés en Tunisie

Dans une dépêche publiée ce mardi 14 février et reprise par plusieurs médias européens, l’AFP affirme que la chancelière allemande Angela Merkel va a prévu de discuter avec le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed « la création de camps en Tunisie pour y accueillir les migrants sauvés au cours de leur traversée de la Méditerranée et empêcher ainsi leur arrivée en Europe ». Elle rapporte que la chancelière allemande a déclaré qu’elle va parler, avec son homologue tunisien « calmement et respectueusement, des possibilités qui existent dans ce domaine». So message est claire, « la Tunisie doit cesser de bloquer les expulsions de ses ressortissants et aider à juguler la migration vers l'Europe ».

Depuis l'attaque au camion-bélier commise par le tunisien Anis Amri pour le compte de l’organisation terroriste Daesh sur un marché de Noël de Berlin en décembre (12 morts), la Tunisie, à l'instar du Maroc et de l'Algérie, est accusée d'empêcher les expulsions de ses citoyens, en particulier ceux liés à la mouvance salafiste.

«Nous allons discuter pour voir comment faire (...) afin que les choses aillent plus vite, en particulier lorsqu'il s'agit d'individus classés dangereux», a souligné samedi Angela Merkel, tout en qualifiant de «positive» l'attitude de la Tunisie depuis l'attentat.

Berlin est d'autant plus exaspéré que statistiquement Tunisiens, Algériens et Marocains n'obtiennent le statut de réfugié que dans respectivement 0,8%, 2,7% et 3,5% des cas. Mais le sujet est aussi très sensible en Tunisie, pays gangréné par le chômage des jeunes. Nombre de familles vivent en effet de l'argent de proches installés en Europe.

Il est à noter que la visite de Youssef Chahed en Allemgne a été décidée au cours d’une communication téléphonique entre la chancelière allemande Angela Meckel et le président de la République Béji Caid Essebsi à la suite de l’attentat contre un marché de Noel à Berlin. Il est accompagné notamment du ministre de l’intérieur Hédi Majdoub en plus des ministres du développement et de la coopération et du ministre de du commerce et de l’industrie.