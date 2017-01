Sadok Chaabane : la Constitution a été faite par des « amateurs »

L’ancien ministre et dirigeant de « Mashrou3Tounes », Sadok Chaabane, professeur de droit de son état, n'a pas été tendre dans son jugement de la Constitution tunisienne trois ans après son adoption. Dans un post publié sur sa page Facebook, il affirmé que« le texte » fait par « des amateurs » est « dangereux pour l'avenir de notre pays », parce qu’il « affaiblit l'Etat, organise l'anarchie au parlement, paralyse l’exécutif, détruit l'ordre judiciaire et éveille le régionalisme ».

Selon lui, « ce n’est pas le consensus qu'il a établi mais un mélange bizarre de compromis », ce qui « finira par détruire la confiance dans le politique, perdurer l'instabilité et l'insécurité, et handicaper l'économie ». C’est tout simplement « un mauvais compromis ». Il explique cela par le fait que la Constitution du 27 janvier a accordé « trop de représentativité en contre partie d’un « zéro de gouvernance ». « Qui plus est », conclut-il, « il renie, dans des dispositions transitoires, tous ses principes sur le procès équitable et établit une justice dite transitoire qui sape la réconciliation nationale et plongera le pays dans un chaos sans fin ».