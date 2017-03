Tawfik Jelassi : certaines personnes ne sont pas à leur place au gouvernement

L’ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement Mehdi Jomaa, Tawfik Jelassi livre ses impressions sur la situation générale du pays, dans une interview accordée à Jeune Afrique. Aujourd’hui professeur de stratégie et de management de la technologie à l'IMD Business School à Lausanne, en Suisse, il suit de près l’actualité tunisienne.

Il serait intéressé par un nouveau poste ministériel s’il se trouvait « dans une vision et qu’on me demande à nouveau de servir le pays » parce qu’il pense que « certaines personnes ne sont pas à leur place aujourd’hui au gouvernement ». Il juge que « ce gouvernement est formé d’une coalition de partis politiques, cinq aujourd’hui, de la droite à la gauche de l’échiquier politique. Comment porter dans ce cas un programme commun ? Certains demandent par exemple à nationaliser les entreprises, d’autres veulent libéraliser l’économie. Mais on ne peut pas libéraliser en nationalisant ! Aujourd’hui, on a l’impression de tourner en rond, on a l’impression de ne pas avancer, ou pas assez en tout cas. J’estime que le pays peut mieux faire, avec ses compétences et ses leaders ».

La solution qu’il préconise est le retour à une forme de gouvernement de technocrates qui « a l’avantage de ne pas être à la fois juge et partie, de n’être là que pour servir l’intérêt du pays ». « Un gouvernement non politisé » qui « éviterait les déchirements internes, les intérêts partisans ».

Aujourd’hui, a –t-il affirmé, « des politiques se contredisent, se critiquent, s’affrontent par médias interposés. Quelle image donne-t-on de la classe politique ? C’est très regrettable, ça décrédibilise le gouvernement et empêche d’avancer ».

