« Toute personne ayant reçu de l’argent de la part de Jarraya sera arrêtée »

Le journal la Presse de Tunisie a réservé, ce mercredi, une large place pour ce qu’elle a appelle « l’opération coup de poing de Youssef Chahed ». Sous la plume de Soufiane Ben Farhat, le quotidien écrit qu’au « siège du gouvernement à La Kasbah, on affiche un moral de fer : Pas question de reculer ou de tergiverser». Il ajoute que des perquisitions ont eu lieu dans les maisons et les bureaux des personnes arrêtées » et que « d’autres arrestations d’hommes de main et de réseaux sont escomptées sous peu ».

L’auteur de l’article croit, également, savoir « que toute personne ayant reçu de l’argent dans l’entourage de Chafik Jarraya sera arrêtée à son tour. Cela concerne un large panel de personnalités, notamment publiques, telles que des députés à l’Assemblée des représentants du peuple».

Il souligne que «l’arrestation de Chafik Jarraya est intervenue suite à une enquête minutieuse, nationale, régionale et internationale ». Jarraya aurait, selon une source officielle, « rencontré il y a peu à Genève (Suisse) un certain Jean-Yves Ollivier, homme d’affaires français, né à Alger en 1944, ancien membre de l’OAS, et qui se définit dans son autobiographie comme «négociant en politique».

Lire l’article de sa source

http://www.lapresse.tn/component/nationals/index.php?option=com_national...