Tunisie-Soudan : le forum économique pour relancer la coopération

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a affirmé jeudi à Khartoum à l'ouverture des travaux du forum économique tuniso-soudanais que cette réunion « constitue un pas concret sur la voie de la relance de la coopération entre les deux pays ».

Présidant avec le speaker du parlement soudanais Bakri Hassan Salah les travaux du forum, Chahed a appelé les hommes d'affaires des deux pays à « intensifier la coopération et les relations de partenariat économique afin de relever le niveau des relations bilatérales pour lesquelles les accords signés jeudi dans le cadre de la haute commission mixte ouvrent de plus larges perspectives pour promouvoir davantage le partenariat entres les secteurs public et privé ».

Le président du parlement soudanais a estimé de son côté que « le forum économique est un nouveau jalon sur la voie de l'impulsion de la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux pays et deux peuples ».

« Il importe désormais aux hommes d'affaires des deux pays d'exploiter les opportunités offertes en Tunisie et au Soudan et de valoriser les privilèges qu’ils offrent », a-t-il souligné.

Bakri Hassan Salah a énuméré les multiples domaines de coopération possible dans les deux pays, notamment les domaines de la santé, des services techniques, des échanges commerciaux et de l’agriculture.

Les travaux du forum auquel ont pris part un grand nombre d'hommes d'affaires tunisiens et soudanais ont abouti à la signature du programme exécutif du conseil des affaires tuniso-soudanais, de deux protocoles d’entente portant sur les assurances et réassurances et sur l'industrie pharmaceutique.

Le président de l'union soudanaise des hommes d'affaires, Saoud Maamoun, et le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, samir Maajoul, ont souligné que la tenue parallèlement du forum économique et de la haute commission mixte tuniso-soudanaise atteste de la convergence des vues des deux pays pour l'impulsion de la coopération économique, par le biais de la conclusion de partenariats véritables entre les hommes d'affaires des deux pays et l'exploitation des privilèges accordés par la Tunisie et le Soudan.

Les deux dirigeants ont relevé également que la position géographique de la Tunisie et du Soudan qui constituent chacun un pont vers les pays du Maghreb et de l'Europe pour la première et un pont vers l'Afrique pour le second « est une plateforme importante pour réactiver la coopération qui peut prendre une dimension stratégique au service des intérêts des deux pays et impulser l'initiative et le développement global dans chacun des deux pays ».