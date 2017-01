Un sondage américain favorable à Essebsi, Chahed, l’UGTT et Nidaa Tounes

Un sondage réalisé en Tunisie, durant la période du 6 au 13 décembre dernier à partir d’un échantillon de 1.222 personnes âgées de 18 et plus, pour le compte de l’Institut américain IRI(Institut républicain international), a révélé un grand degré d'inquiétude des Tunisiens quant à la situation de leur pays. En effet, 72% des sondés pensent que la situation va de mal en pis contre 21% seulement qui la voient dans la bonne direction. Les données qui ont été recueillies face à face montrent que la situation économique est préoccupante pour 85% et que 17% des sondés ont du mal à nourrir leurs familles.

Le chômage reste la principale préoccupation pour 39% des sondés et pour 66% des jeunes d’entre eux, suivi du terrorisme (20%) et de la crise économique et financière (17%). D’ailleurs, 32% affirment que le gouvernement doit se concentrer en priorité sur la question de l’emploi et l’amélioration du niveau de vie des citoyens (15%). Et si l’élection de nouveaux conseils municipaux et régionaux pourrait conduire à des améliorations des services publics pour 62% des sondés, 58% se disent probablement prêts à aller voter pour un candidat(47%) ou pour un parti(32%).

Sur un autre plan, 17% des personnes interrogées pensent que la religion devrait constituer les fondements de toutes les politiques et législations contre 33% qui voient le contraire, alors que 47% pensent que la religion ne doit pas être la seule source de législation. La Tunisie a assez de problèmes internes et doit, par conséquent, rester à l’écart des affaires des autres pays pour 77% des personnes interrogées, alors que 12% disent que les Tunisiens doivent prendre part aux conflits.

Pour ce qui est de la corruption, 78% voient qu’elle s’est beaucoup développée après le 14 janvier 2011 et 54% en ont été victimes dont 20% au cours de la semaine au cours de laquelle s’est déroulé le sondage.

Quant aux personnalités préférées, Youssef Chahed arrive en tête avec 44% d’opinions entre très favorables (16%) et favorables(28%) suivi de très près de Béji Caid Essebsi avec 43% d’opinions très favorables(17%) et favorables(26%). Puis arrivent Mehdi Jomaa( 38%), Houcine Abbassi(32%), Hamma Hammami( 27%), Rached Ghannouchi(23%), Slim Riahi(17%), Mohsen Marzouk(14%), Yassine Brahim(12%) et Hafedh Caid Essebsi(11%).

Pour ce qui est des partis politiques et des organisations nationales, l’UGTT arrive en tête avec 49 d’opinions entre très favorables(25%) et favorables(24%) suivie de Nidaa Tounes avec 35%( 12%+23%), Ennahdha avec 25%(7%+18%), le Front populaire avec 23%( 8%+15%), Mashrou3 Tounes avec 14%( 4%+10%), Afek Tounes avec 14%( 3%+11%) et enfin l’UPL avec 13%(4%+9%).

A une question si les élections étaient tenues demain, pour quel parti voteriez-vous, 17% ont répondu pour Nidaa Tounes contre 9 % pour Ennahdha, 5% pour le Front populaire, 3% pour Afek et 2% pour l’UPL. Les autres partis, Mashrou3 Tounes, Al Irda, Tyar Al Mahabba, Tayar démocratique, Al Joumhouri n’ont récolté que 1% pour chacun.