Un « terroriste » à la maison des Jeunes de Soukra!

Un inconnu s’est introduit dans la maison des jeunes de la Soukra et a écrit « oui pour le terrorisme » sur le drapeau, traçant une croix sur le croissant et l’étoile. Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, le délégué de la Soukra, Sami Meddeb a déclaré que les autorités régionales et sécuritaires ont ouvert conjointement avec le ministère des affaires de la jeunesse et du sport, une enquête sur la profanation du drapeau national dans le hall de la maison de jeunes de la ville.

Dans ce même contexte, Sami Meddeb a indiqué également qu’une réunion de travail aura ce mardi 21 mars 2017 pour discuter des moyens pour protéger et sécuriser la maison de jeunes de la Soukra et ce après le vol de quelques ordinateurs.