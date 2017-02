Une trentaine d’hôteliers poursuivis en justice

Au cours de son audition à l’Assemblée des représentants du peuple, ce lundi 13 février 2017, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik a révélé qu’une« trentaine d’unités hôtelières sont aujourd’hui poursuivies en justice », sans préciser qui sont-ils. Elle a souligné que « le problème d’endettement, qui date de plus de 10 ans pour certains investisseurs ayant obtenu des crédits avec des taux d’intérêt dépassant les 12%, continue à peser sur l’activité touristique en Tunisie ». D’autres hôtels ont des problèmes au niveau de la maintenance, du réaménagement et de la fermeture saisonnière.

La ministre a indiqué qu’une commission mise en place depuis 2015, composée de représentants des départements du Tourisme, des Finances et de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et des professionnels du secteur, œuvre à trouver des solutions aux problèmes d’endettement des hôteliers.