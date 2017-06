Yassine Brahim appelle au limogeage de Mehdi Ben Gharbia

Lors de son passage dans l’émission Midi Show de Mosaïque FM, Yassine Brahim président d'Afek Tounes a fustigé la présence dans le gouvernement d’union nationale d’un ministre sur qui pèsent de lourds soupçons de corruption depuis 2013, et il cité nommément Mehdi Ben Gharbia actuel ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et la société civile. « En principe il devrait-être limogé », a-t-il dit. Il a ajouté que ce dernier « fait l'objet de plusieurs plaintes et affaires judiciaires avec Tunisair ». Pour lui « ce n’ets pas avec Mehdi Ben Gharbia qu’on pourra lutter contre la corruption »

Ayant un vieux contentieux à régler avec Ben Gharbia qui l’avait accusé de « passe-droit » dans le dossier de la banque Lazard quand il était ministre de l’investissement et de la coopération, Yassine Brahim ne rate aucune occasion pour critiquer Ben Gharbia et de le dénoncer.