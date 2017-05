Youssef Chahed donne ses instructions pour renforcer la protection des sites de production

Avant l’ouverture de la conférence périodique des gouverneurs, le chef du gouvernement Youssef Chahed s’est réuni, dans la caserne de l’Aouina, avec le ministre de l’intérieur, Hedi Majdoub et le ministre de la défense, Farhat Horchani en présence des cadres sécuritaires et militaires et du gouverneur de Tataouine. Après avoir passé en revue la situation dans la région, suite à la fermeture de la station de pompage de pétrole de Tataouine, hier par les sit-inneurs, il a donné ses instructions pour renfrocer la protection des sites de production.