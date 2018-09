1200 automobilistes secourus suite aux sinistres du Cap Bon par Afrique Assistance

Même si les catastrophes naturelles, telles qu’inondations et tremblements de terre ne sont pas inclus dans les missions de secours d’Afrique Assistance, Souheil Ben Halima, Directeur Général d’Afrique Assistance, a décidé de mobiliser toutes les équipes et les remorqueurs de la compagnie pour venir en aide aux sinistrés de la région du Cap Bon, victimes d’inondations.

Afrique Assistance a répondu à plus de 1200 sinistres depuis le début des inondations et a mis en place une cellule d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 pour évacuer les véhicules ayant subi des dégâts et secourir les personnes en détresse, pour les ramener vers les garages les plus proches.

« La première mission d’Afrique Assistance, depuis sa création en 1991, est d’aider et de soutenir les Tunisiens lorsqu’ils traversent dans leurs vies des turbulences qui les fragilisent. Lorsqu’un malheur de la force d’une inondation monstrueuse frappe la population entière d’une région, le devoir d’Afrique Assistance est d’oublier les conditions d’assistance de nos contrats pour réagir et déléguer toutes nos forces au service de ces victimes. Les témoignages de satisfaction, les sourires et les remerciements de tous ces gens que nous avons pu aider, nous suffisent amplement. ».