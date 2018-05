13 morts et 48 blessés au cours des 4 premiers jours de Ramadan

Même au mois saint de Ramadan, la route continue de faire des victimes. Au cours des quatre premières journées, pas moins de 30 accidents se sont produits causant la mort de 13 personnes et faisant 48 blessés, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à adopter une conduite responsable en respectant le code de la route et en évitant l’excès de vitesse et la conduite en état de fatigue.