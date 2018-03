13 terroristes dont des tunisiens condamnés à mort par un tribunal algérien

En Algérie on ne badine pas quand il s’agit de punir sévèrement des terroristes. C’est ainsi que la chambre criminelle près du tribunal de Constantine a condamné dans la nuit du dimanche 11 Mars 2018, 13 terroristes, dont des tunisiens, à la peine capitale.

Le groupe terroriste formé d’algériens, de mauritaniens et de tunisiens, est accusé de former une organisation et de participer à des assassinats et à l’installation d’explosifs.

Selon les attendus du tribunal, le groupe dont fait partie Mokhtar Belmokhtar, émir du groupe les signataires par le sang, est impliqué dans l’assassinat de 148 militaires depuis des années, après l’arrestation du chef terroriste mauritanien Brahim Ben Mohamed Taa a été arrêté à Batna à l’est du pays.