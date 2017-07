1.374 personnes impliquées dans des affaires de terrorisme sont en prison

Le nombre des prisonniers dans les établissements pénitentiaires et de rééducation s’est élevé durant le mois de Ramadan à 20.504 personnes, dont 10.689 ont été condamnées.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la direction générale des prisons et de rééducation, Kaïs Soltani, chargé de l’information, a indiqué que le nombre des prisonniers a baissé, passant de 25 à 20 mille. Cette baisse s’explique, selon lui, par les nombreux programmes mis en place à cet effet et l’amendement de la loi 52 sur les stupéfiants.

Il a ajouté que le nombre des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme s’est élevé à 1.374.

D’autres chiffres ont été présentés par la direction générale des prisons et de rééducation pour le mois de Ramadan : détenus ayant bénéficié des repas d’iftar (1.066), couffins apportés par les familles aux prisonniers (82.676), visites directes sans obstacle (3.337), aides financières aux prisonniers (601).

Il s’agit également de l’organisation de caravanes d’accompagnement psychologique au profit de 750 prisonniers (8), de représentations théâtrales et artistiques (103 prisonniers), outre 26 spectacles pour enfants délinquants.

A noter que 8 prisonniers ont passé l’épreuve du baccalauréat et 8 autres ont participé à des concours d’enseignement supérieur. Quelque 700 détenus se sont portés candidats à des concours pour l’obtention de diplômes de qualification professionnelle dans 33 spécialités.