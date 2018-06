1ère édition d’afric’Up, les 2 et 3 octobre 2018

La Tunisie abritera les 2 et 3 octobre 2018, la 1ère édition d’afric’Up, The Startup Africa Summit, au centre de congrès du Laico Hotel à Tunis. Afric’Up est une initiatives tunisienne au profit des startups africaines, soutenue par Le Ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Elle se veut constituer un puissant réseau qui a pour objectif d’apporter un accès aux marchés à l’export aux entreprises innovantes en incitant celles déjà assez matures pour se projeter à l’international et explorer les opportunités d’aff aires sur les marchés africains et internationaux.

Pendant les 2 jours, près de 1000 participants dont 400 africains et internationaux, accéderont à un programme de networking, de compétition entre les Startups et de de conférences sur l’entrepreneuriat et les nouvelles tendances technologiques, animées par des CEO, décideurs publics, investisseurs, startuppers et experts.

Les conférences, panels et interventions programmées aborderont entre autres : Transformation digitale, Fintech, Blockchain, Insurtech, Edtech, Agri-tech & Foodtech, Govtech et Civic Tech, Industrie, Smart City & Bâtiment, IoT et Big Data, AI, Health, Mobilité et transport, Voyage et tourisme, Infrastructure et énergie renouvelable.