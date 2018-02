 2.200 tunisiens dont des terroristes expulsés d’Italie depuis 2015

Les autorités tunisiennes sont alerté l’Italie sur la présence sur ses terres d’un jeune tunisien de 23 ans qui serait membre de l’organisation terroriste Daesh. Il est arrivé à Lampedusa parmi les migrants clandestins. Il a été interpellé et expulsé en Tunisie.

Il est à noter que selon le journal britannique The Guardian, citant un document d'Interpol, une cinquantaine d’individus suspectés de liens avec Daesh sont arrivés sen Italie, au cours des dernières semaines. Chose que le gouvernement italien nie, tout en reconnaissant qu'il coordonne avec la Tunisie en matière de sécurité et qu'il expulse systématiquement des migrants tunisiens vers leur pays selon un accord signé avec Tunis. Depuis cet été, plusieurs responsables européens ont exprimé leurs craintes de voir arriver en Europe des jihadistes parmi les migrants, surtout après la défaite de Daesh en Irak et en Syrie.

L'Italie indique avoir identifié, depuis 2015, 243 personnes de plusieurs nationalités soupçonnées d'extrémisme, toutes immédiatement expulsées sous escorte policière jusqu'à leur pays d'origine. Six autres sont venues gonfler la liste depuis le début de l'année, dont un Tunisien.

Aussi, d'après le ministère italien de l'Intérieur, parmi les quelque 5 500 Tunisiens arrivés à Lampedusa et en Sicile, entre juillet et octobre 2017, 2 200 ont été expulsés vers la Tunisie, au rythme de deux vols groupés par semaines.