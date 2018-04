2ème édition de la conférence internationale «Bizerte Smart City» du 18 au 20 avril 2018

Faire de Bizerte « la ville intelligente » de demain. C’est l’objectif que s'est fixé l’association «BIZERTE 2050 » et pour lequel elle œuvre depuis quelque temps. Parce qu'une ville intelligente est celle qui combine développement urbain et développement humain, le projet « Smart City » de Bizerte s’engage sur cette voie afin d'intégrer la ville dans le classement très select des « smarts cities » et d’améliorer, au fil des années, le positionnement de la Tunisie dans l’indice global de développement des villes intelligentes durables. Une avancée a certes déjà été constatée grâce aux efforts collectifs consentis dans ce sens mais le chemin reste encore long pour pérenniser ces résultats.

A cet effet, une deuxième conférence internationale intitulée «Bizerte smart city» sera organisée par l’association «BIZERTE 2050» sous le haut patronage du Chef du Gouvernement Youssef Chahed. Elle se tiendra au Palais des Congrès de Bizerte les 18, 19 et 20 avril courant, en présence d’un ensemble d’acteurs économiques, institutionnels, scientifiques-chercheurs de la communauté IOT et des nouvelles tendances les plus innovantes.

Par ailleurs, une conférence de presse se tiendra le 11 avril 2018 au Palais des Congrès de Bizerte pour présenter la 2ème édition de « Bizerte Smart City ».

12000 participants attendus

Dans une optique socio-économique unique en son genre, la démarche « Bizerte Smart City » s’appuie sur l’accompagnement des projets programmés par l’Etat dans le cadre du plan quinquennal 2016-2021, qui prévoit plus de 1600 millions de dinars d’investissements dans la région de Bizerte et sur la création d’une dynamique régionale à travers des investissements privés pour accompagner les investissements publics, qui profiteront à cette règion et somme toute une manne financière, qui servira aussi à juguler les traumatismes du chômage et conforter l’économie régionale et nationale.

La Conférence internationale «Bizerte smart city» se promet de faire de Bizerte comme une ville «intelligente» leader en Tunisie et une des villes motrices en Afrique, et de propulser de cette ville en un territoire à énergie positive pour une croissance verte.

Elle vise également à sensibiliser les participants sur le concept Smart city, en s’adressant à des retours d’expériences d’autres villes telles que Singapour, Barcelone, Londres et Oslo.

Au programme, 12000 participants attendus, 15 conférences thématiques et 12 ateliers. Des PME tunisiennes et plus de 100 décideurs internationaux seront au rendez-vous.