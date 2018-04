300 voyagistes algériens à Hammamet pour le Salon du tourisme algérien

Pas moins de 300 voyagistes algériens sont attendus à Hammamet à l’occasion de la tenue de la deuxième édition du Salon international des professionnels du tourisme algériens et tunisiens qui va se dérouler pour la deuxième année consécutive à Hammamet les 30 avril et 1er mai 2018 au Centre des Expositions Médina Yasmine Hammamet.

Cet événement, exclusivement professionnel, qui intervient à la veille de la haute saison, est initié par la première centrale de réservation en ligne en Algérie "CLICnGO" en collaboration avec l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Côté tunisien, une cinquantaine d’exposants, constitués d'hôtels et de chaînes hôtelières, prendront part à cette manifestation pour rencontrer les agences de voyages partenaires exclusifs de la centrale "CLICnGO" provenant de toutes les régions d’Algérie.

« Après le succès de l’édition 2017, nous avons décidé de renouveler ce concept gagnant-gagnant » a expliqué à ce propos M. Sami Aib, directeur général de "CLICnGO" et organisateur de l’événement. « Nous avons totalisé 137.000 clients l’année dernière et ambitionnons de drainer encore plus de touristes algériens en Tunisie selon une démarche totalement structurée et professionnelle, d’autant que nous venons d’ouvrir début 2018 une filiale de droit tunisien » a ajouté encore le responsable.

La Tunisie a enregistré en 2017 près de 2,5 millions de visiteurs algériens, faisant de ce marché le numéro un en termes de visiteurs toutes nationalités confondues.

Cette manifestation contribuera à stimuler les arrivées touristiques algériennes et participera à la consolidation de ce marché marqué par sa structuration grandissante afin de permettre aux Algériens ayant choisi la Tunisie comme destination de vacances lors de l’été 2018 de disposer d’un choix d’hôtels encore plus vaste et de découvrir d’autres régions au-delà du Cap Bon et du Sahel.

Fort de sa présence sur le territoire tunisien depuis plus de 16 ans en tant qu'agence de voyages et étendu en une centrale de réservation en ligne depuis huit années, CLICnGO, demeure le premier tour-opérateur leader sur le marché du tourisme algérien mettant à la disposition de ses partenaires, en plus de 300 compagnies aériennes, environ 450 000 hôtels à travers le monde dont plus de 700 hôtels et résidences en Tunisie.