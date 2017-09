42 contrebandiers arrêtés en une semaine par les patrouilles militaires

En une semaine, entre le 18 et le 24 septembre courant, au moins 42 contrebandiers (41 Tunisiens et un Libyen) ont été arrêtés dans la zone frontalière tampon par les patrouilles militaires terrestre et aérienne déployées au niveau de la barrière de sable au sud de la Tunisie.

Selon un communiqué publié par le ministre de la Défense nationale, l’un des contrebandiers a été blessé par balle au niveau de la jambe.

« La patrouille militaire a été contrainte d’ouvrir le feu sur les voitures de contrebande qui n’ont pas obtempéré à une sommation de s’arrêter », explique le communiqué.

Les unités militaires ont également saisi six voitures et 13 camions de contrebande transportant 31000 litres de carburants et 80500 paquets de cigarettes, ajoute le ministère.

L’homme blessé par balle a été transporté à l’hôpital tandis que les autres suspects ont été remis aux unités sécuritaires.