5 fonctionnalités pour profiter au mieux de la version gratuite de Spotify

Spotify est disponible dans toute la région MENA depuis novembre, permettant aux fans de musique de cette région de profiter gratuitement de millions de chansons et de plus de 3 milliards de playlists, adaptées à chaque moments et humeurs de la journée. Avec une expérience utilisateur entièrement en arabe et un large éventail de playlists localisées, les amateurs de musique peuvent profiter du vaste catalogue de musiques et de playlists accessibles sur la version gratuite de Spotify. Grâce à l’interface et aux recommandations musicales personnalisées dès la première d’utilisation, les fans de musique peuvent profiter d'un accès sans précédent à la musique qu'ils aiment et à celle qu’ils n’ont pas encore découvert. Autrement dit, c'est la meilleure façon pour accéder gratuitement à de la musique !

Voici les cinq fonctionnalités incontournables de la version gratuite de Spotify.

Faites connaissance avec Taste Onboarding

Après avoir téléchargé et vous être enregistré sur la version gratuite de l’application Spotify, vous serez invité à choisir cinq artistes, ou plus, que vous aimez. Cela nous permet d'en savoir plus sur vos artistes, chansons et genres préférés afin de vous recommander des chansons en fonction de vos préférences musicales. Nous pourrons également vous proposer les playlists les mieux adaptées et personnaliser votre écran d'accueil pour vous faciliter la découverte de nouvelles musiques. Les playlists “Daily Mix” et “Radar des sorties” sont faites spécialement pour vous et sont basées sur la musique que vous aimez. Plus vous écouterez, plus nous en apprendrons sur vos goûts musicaux, les recommandations s'amélioreront et deviendront plus intelligentes avec le temps, et nous vous présenterons des artistes que vous aimerez sûrement. Tout le monde y gagne !

Profitez des playlists à la demande

Ensuite, vos données d’écoute ainsi que les résultats de votre Taste Onboarding sont utilisés pour vous donner accès à 15 playlists personnalisées, propres à votre goût musical. Cela signifie que chaque utilisateur se voit proposer quelque chose de différent, adapté à son style de musique. Les playlists à la demande offrent un large éventail de genres allant des “Today’s Top Arabic Hits” à “RapCaviar”, et vous permettent d’écouter ces chansons dans n'importe quel ordre et de les passer autant que vous le souhaitez.

Les utilisateurs gratuits de Spotify peuvent également écouter jusqu'à six playlists “Daily Mix”, qui seront constamment mises à jour en fonction de la musique que vous écoutez. Vous trouverez ces playlists sous la rubrique “Fait pour vous” sur votre écran d'accueil. Une fois que nous aurons suffisamment d'informations sur ce que vous aimez écouter, nous mettrons à jour votre playlist “Découverte de la semaine” chaque lundi et “Radar des sorties” chaque vendredi. Plus vous streamez, plus vite ces playlists seront disponibles.

Découvrez de nouvelles musiques avec Assisted playlisting

Vous souhaitez créer votre propre playlist ? Commencez en sélectionnant un titre, puis quelques autres. Nous commencerons alors à vous recommander des chansons que vous pourrez ajouter à votre playlist d'un simple clic, en fonction des artistes déjà présents dans la playlist, votre profil d’écoute et même le titre de votre liste de lecture. Assurez-vous donc de choisir judicieusement !

Ecoutez toujours plus grâce à l’Économiseur de données

Chez Spotify, nous pensons que la musique doit être accessible à tous, à n’importe quel moment et depuis partout. Cependant, certains amateurs de musique peuvent s'inquiéter des coûts liées aux données mobiles ou de la couverture réseau dans leur pays. C'est ce qui nous a incité à introduire le mode Économiseur de données, une simple option qui permet d’optimiser votre d'écoute tout en utilisant le moins possible de données mobiles.

Le mode Économiseur de données de Spotify signifie que la musique sera diffusée avec un débit limité pour que vous puissiez tout de même écouter plus de musique, en utilisant moins de données. Notez que l’Économiseur de données n'est pas un paramètre par défaut, assurez-vous donc de l'activer dans votre onglet “Paramètres”.

Personnalisez vos recommandations en Likant ou en Cachant les musiques

En utilisant les boutons “like” ou “cacher”, vous obtiendrez des recommandations adaptées à vos goûts. Pendant que vous écoutez des chansons, notez celles que vous "aimez" en touchant l'icône cœur ♡. Vous pouvez également le faire avec des artistes, des albums ou des playlists. De cette façon, Spotify apprendra à connaître ce que vous aimez et voulez écouter, nous permettant de toujours plus personnaliser votre expérience. Toutes vos chansons préférées apparaîtront alors dans une nouvelle playlist appelée “Vos Favoris” et les nouveaux titres des artistes que vous avez écoutés apparaîtront dans votre “Radar des sorties”. D'un autre côté, si vous appuyez sur l'icône "caché" ⃠, nous ne vous proposerons plus cette chanson ou d'autres titres similaires.

Des playlists enrichies et faciles à créer, une expérience personnalisée et un économiseur de données : quel meilleur moyen d'écouter et de découvrir de la musique ? Assurez-vous de ne rien louper et inscrivez-vous dès maintenant sur la version gratuite de Spotify et écoutez quelques-unes des playlists arabes, bollywoodiennes et occidentales les plus populaires.