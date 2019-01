5ème édition du forum de l’emploi a la South Mediterranean University

Les deux écoles de la SMU, MSB et Medtech , organisent, en partenariat avec SMU Alumni Association et Youth Mediterranean Consulting la 5ème édition de sa Job Fair annuelle , qui se déroulera le Jeudi 31 Janvier 2019 au sein du Campus MSB-MedTech au Lac 2.

Cet évènement sera l’occasion pour les étudiants et Alumni de rencontrer les entreprises intéressées par des profils de toutes disciplines confondues. Ce forum de recrutement est ouvert aussi bien aux étudiants et Alumni des deux écoles, qu’aux étudiants d’autres universités ou chercheurs d’emploi. Ce forum leur permettra d’accéder aux opportunités de stages, de PFE ainsi que des offres d’emploi.

Une trentaine d’entreprises participera à cet évènement: Grant Thornton, Siryos, Amaris, Oradist, Magasin Général, Orange, Exo platform, Axe Finance, Talent by Tayara, O Talent, Banqe Zitouna, EY, Cognira, Sotuver, Baco Group, FHI360, Alpha ford, Bee.net parmi d’autres…

Pour veiller à la bonne préparation des participants à la Job Fair, la SMU a organisé les « Career Starter Days » le 25 et 26 janvier. Des workshops sont aussi prévus le jour de l’évènement. Le premier sera dédié à la mobilité des talents et son impact sur l’économie et le second présentera le « Start-up Act » en pratique.

Une couverture médiatique de cet évènement sera assurée par Express FM, qui transmettra en direct du Campus de la SMU, ses émissions de radio « Expresso » de Wassim Ben Larbi, et « Carrières » de Zouhair Ben Larbi sur la thématique « les entreprises du futur»