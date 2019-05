600 juifs venus d'Israël ont assisté au début du pèlerinage annuel de la Ghriba

« Plus de 5 000 personnes, dont environ 600 venues d’Israël, et d’autres de France, d’Angleterre ou de Russie, ont assisté mercredi 22 mai, au début du pèlerinage annuel de la Ghriba, la plus ancienne synagogue d’Afrique, sur l’île tunisienne de Djerba (sud) », rapportent le journal le Monde et l’Agence France Presse( AFP).

Avec l’amélioration de la sécurité en Tunisie ces dernières années, et la publicité faite au pèlerinage, ce dernier renoue peu à peu avec sa fréquentation d’avant 2002, quand il attirait quelque 8 000 fidèles chaque année.

Organisé au 33e jour de la Pâque juive, ce pèlerinage coïncide cette année, pour la première fois depuis 1987, avec le mois sacré de jeûne musulman du Ramadan. Plusieurs centaines de dirigeants politiques, religieux et économiques juifs et musulmans ont dîné ensemble à la rupture du jeûne, mercredi soir, devant la Ghriba, avec des diplomates et des membres de la communauté djerbienne.

Les pèlerins ont défilé mercredi pour prier, allumer des bougies et inscrire leurs vœux sur des œufs, placés ensuite dans une cavité de la synagogue. Au milieu des youyous et des chants, certains ont fait bénir fruits secs et boukha – l’alcool de figue local – par les rabbins.

« Ce n’est pas facile d’organiser tout cela alors que les gens jeûnent ici. Ils sont fatigués, mais on est aussi bien accueillis que d’habitude », se réjouit Laura Tuil-Journo, venue de Paris. « Cette année c’est archi plein, les gens viennent maintenant en pleine confiance, d’autant que M. Trabelsi est devenu ministre. »

René Trabelsi, voyagiste et co-organisateur du pèlerinage, fils du responsable de la synagogue de la Ghriba, est devenu en novembre 2018 ministre du tourisme. Il est le premier Tunisien de confession juive à occuper un poste de ministre depuis l’ère de Habib Bourguiba (1957-1987).

« La culture de la tolérance et de l’ouverture garantit la capacité à développer la citoyenneté et la démocratie (…) ainsi que le sentiment de l’appartenance à ce cher pays », a déclaré le premier ministre Youssef Chahed, qui est venu rompre le jeûne à la Ghriba avec M. Trabelsi, le ministre des affaires religieuses Ahmed Adhoum, et le vice-président de la conférence des rabbins européens, Moché Lewin.

