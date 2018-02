7 conseils pour voyager en voiture en toute sécurité avec votre animal de compagnie

Un téléphone mobile et un caniche n'ont pas grand-chose en commun. Cependant, à l'intérieur d'une voiture, les téléphones et les animaux domestiques peuvent très vite se transformer en des distractions dangereuses susceptibles de provoquer des accidents de la route.

Si les risques liés à l'utilisation d'un téléphone au volant sont bien connus, peu de personnes savent que les animaux de compagnie sont tout aussi dangereux. “Un animal de compagnie circulant librement dans une voiture, lorsque celle-ci est en mouvement, représente une distraction potentiellement dangereuse pour le conducteur”, indique Andy Taylor, directeur du développement durable, de l'environnement et de la sécurité chez Ford Moyen-Orient et Afrique.

Le premier conseil que l’on peut vous donner pour voyager en toute sécurité avec les animaux que vous transportez, c’est de le faire à bord d’un véhicule suffisamment spacieux. En utilisant un SUV de taille moyenne, comme le Ford Kuga par exemple, vous disposerez de suffisamment d'espace libre pour que vous et votre animal de compagnie ne vous sentiez jamais à l'étroit. Un espace de rangement important signifie également que vous pouvez transporter des jouets plus facilement, mais aussi des couvertures et tout ce dont votre animal de compagnie peut avoir besoin.

Plusieurs experts déplorent le fait que de nombreuses personnes voyagent souvent de manière complètement improbable en voiture avec leurs animaux de compagnie : certains les posent sur leurs genoux en conduisant, tandis que d’autres les laissent circuler librement à l’intérieur de leur véhicule.

Pourtant, il existe des réflexes faciles à adopter pour que vous et votre peluche à quatre pattes soyez en mesure de circuler en voiture en toute sécurité.

La célèbre vétérinaire Mary Peng, P-DG et fondatrice du Centre international des services vétérinaires, nous fait de ses meilleurs conseils en la matière :

1. Ne laissez jamais votre animal de compagnie s'asseoir sur le siège avant : il est certes amusant d'avoir votre compagnon à fourrure à côté de vous lorsque vous conduisez, mais c'est également extrêmement dangereux, aussi bien pour votre animal de compagnie que pour vous. Au cas où surviendrait un accident qui déclencherait vos airbags, votre chien ou votre chat, et vous-même, vous pourriez vous retrouver gravement blessés, voire tués.

2. Utilisez un harnais ou une caisse lorsque vous conduisez : à bord d’une voiture, l'endroit le plus sûr pour votre chien ou votre chat est la banquette arrière, surtout si ces derniers y sont fixés à l’aide d’un harnais. Si vous roulez à bord d’un SUV, placez votre animal de compagnie dans une caisse que vous mettrez dans le coffre et qui sera stabilisée.

3. Gardez vos fenêtres ouvertes, mais pas totalement : lorsqu’une voiture est en mouvement, les chiens adorent sortir leur tête par la fenêtre et laisser leur langue battre contre le vent. Il est donc difficile de leur enlever ce petit plaisir ! Cependant, le moindre coup de frein dans ces conditions peut très vite se transformer en tragédie car l'animal pourrait se retrouver éjecté du véhicule.

4. Essayez de soulager le stress de l’animal : voyager en voiture peut très vite s’avérer stressant pour votre animal. C’est pourquoi, les experts conseillent d’avoir toujours à portée de main quelques-uns de leurs jouets préférés ou une couverture confortable disposée sur la banquette arrière, et ce, pour aider l’animal de compagnie à se détendre. Plus votre chien ou votre chat sera à l'aise, plus l'expérience de conduite sera sûre et agréable pour tout le monde.

5. Prenez une pause: les longs trajets peuvent vite mettre à mal votre jolie boule de poils. Prenez donc une pause toutes les 1 ou 2 heures environ : cela permettra à votre animal de compagnie d'étirer ses pattes, de jouer, de boire de l'eau et de se soulager. Et puis soyons honnêtes : une pause vous fera aussi du bien, non ?

6. Ne laissez jamais votre animal seul dans la voiture : dans certaines régions, les températures à bord d’un véhicule peuvent augmenter très rapidement. En quelques minutes à peine, la chaleur à bord peut ainsi atteindre des niveaux très élevés, susceptibles de mettre en danger la vie de votre animal de compagnie.

7. Veillez à ce que votre animal soit identifié : n’hésitez pas à attacher une plaque au collier de votre animal de compagnie, sur laquelle vous aurez pris soin de noter votre numéro de téléphone: une telle précaution sera fort utile si votre chat ou votre chien se décidait à prendre la poudre d’escampette, en sautant par l’une des fenêtres de votre voiture ou en s’échappant par une portière ouverte. Une plaque d'identification permettra en effet de vous contacter si votre animal fugueur est retrouvé.

Notons enfin que la chose la plus importante lorsque l’on voyage en voiture, c’est de s'assurer que tous les passagers arriveront à destination sains et saufs. Le fait de suivre nos conseils lorsque vous transportez des animaux de compagnie à bord d’un véhicule que vous conduisez vous permettra de réduire les risques de distractions, potentiellement dangereuses pour le conducteur, tout en rendant nos routes plus sûres pour tout le monde.