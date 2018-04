Le tribunal de première instance de Bizerte a condamné un blogueur à 8 mois de prison et à une amende de 120 dinars. Cette condamnation a été prononcée à la suite d’une plaine déposée par le ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles et de la société civile et des droits de l’homme, Mehdi Ben Gharbia pour diffamation sur le réseaux sociaux.