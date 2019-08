‘’9alb Tounes’’ nie tout rapport avec une vidéo sur les réseaux sociaux

A la suite de la vidéo relayée, depuis la nuit du mercredi 28 août 2019, sur les réseaux sociaux et certains supports médiatiques, montrant des enfants prétendant défendre Nabil Karoui, président du parti ‘’9alb Tounes’’ et son candidat à l’élection présidentielle, portant atteinte au pouvoir judiciaire, le parti ‘’Au cœur de la Tunisie’’ a publié, ce jeudi 29 août, un communiqué dans lequel il apporte les éclairages nécessaires.

‘’9alb Tounes’’ nie tout rapport quel qu’il soit de ses militants avec ladite vidéo et son refus de principe et catégorique d’impliquer les enfants dans les tiraillements politiques et électoraux, quelle que soit la justification.

Le parti renouvelle son attachement à défendre son président, Nabil Karoui face à l’injustice dont il fait l’objet et sa ferme intention de démarrer sa campagne électorale, dans le respect des législations et lois communes et spécifiques.

‘’9alb Tounes’’ appelle le ministère public et le délégué de la protection de l’enfance à réagir avec la célérité nécessaire pour faire la lumière sur cette affaire, révéler l’identité des responsables qui se trouvent derrière la publication de cette vidéo et prendre les mesures nécessaires à leur encontre.

Le parti met en garde tous les acteurs politiques contre les pratiques basses, faisant fi de toute morale, dont l’objectif est de porter atteinte à des adversaires. Pratiques à même de compromettre l’intégrité de l’opération électorale et la transparence de ses résultats.