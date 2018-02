Abdelfattah Mourou : « non je ne suis pas un filou »

Le projet de loi organique portant approbation de l’accord, conclu le 9 février 2017 entre la Tunisie et l’Italie, dans le domaine du transport international routier des personnes et des marchandises, a finalement été adoptée lors d’une plénière houleuse par 120 députés pour, 4 abstentions et 12 contre.

Des députés de l’opposition dont Noomane El Euch, ont accusé le premier vice-président de l’ARP Abdelfattah Mourou de filouterie car il a appelé à plusieurs reprises à passer au vote entre la Tunisie et l’Italie. Ce que Abdelfattah Mourou a refuté en répétant, « non je ne suis pas filou ». Il assuré qu’n vertu du serment qu’il a fait à son entrée à l’ARP lui interdit de dépasser la loi ou d’user d’une quelconque escroquerie.