Abdelkader El Khissassi : "Préparer les industries et les emplois de demain pour un avenir durable"

Lors de l'atelier sur l'entrepreneuriat inclusif à Tunis, nous avons eu l'honneur de parler avec Abdelkader El Khissassi, secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée (UpM) en charge du Développement économique et de l'Emploi. Il a partagé sa vision sur l'importance de l'entrepreneuriat et les initiatives de l'UpM pour surmonter les défis socio-économiques de la région.

Pouvez-vous nous parler des initiatives clés de l'UpM en matière de développement économique et d'emploi ?

L'Union pour la Méditerranée (UpM) travaille sur plusieurs fronts pour stimuler le développement économique et l'emploi dans la région. Nous mettons en œuvre des projets concrets et favorisons le dialogue entre les gouvernements et les acteurs locaux. Par exemple, le UFM Hub for Employment, une initiative dédiée à la promotion de l'emploi, a été créé pour répondre aux besoins pressants de notre région. Nous collaborons étroitement avec des partenaires comme la GIZ, l'AECID et la coopération suédoise pour financer et soutenir ces initiatives.

Quels sont les principaux défis auxquels la région est confrontée en matière de chômage des jeunes et des femmes ?

Le chômage des jeunes et des femmes est un problème majeur dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Ces segments de la population sont souvent marginalisés, malgré leur potentiel énorme. La bureaucratie, le manque de financement et l'inadéquation des compétences sont des obstacles récurrents. C'est pourquoi l'UpM se concentre sur des initiatives visant à améliorer l'employabilité et à encourager l'entrepreneuriat inclusif, afin de transformer ces défis en opportunités.

Comment l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre ces problèmes ?

AEK : L'entrepreneuriat joue un rôle crucial dans la création d'emplois et le développement économique. En encourageant les jeunes et les femmes à entreprendre, nous leur donnons les moyens de prendre en main leur avenir et de contribuer activement à l'économie de leur pays. La création d'un écosystème entrepreneurial inclusif, qui soutient les petites entreprises locales et les start-ups, est essentielle. Cela passe par l'éducation, la formation et l'accès au financement.

Quels sont les domaines prioritaires pour l'UpM en matière de développement durable ?

L'UpM se concentre sur plusieurs domaines clés, tels que l'environnement, le changement climatique, le développement urbain, et l'enseignement supérieur. Nous travaillons sur des projets qui favorisent la transition verte et soutiennent les initiatives durables. Par exemple, nous collaborons avec des partenaires pour développer des solutions innovantes en matière d'énergie renouvelable et de gestion de l'eau, tout en intégrant les considérations sociales et économiques.

Comment voyez-vous l'évolution des métiers et la préparation des jeunes pour ces changements ?

L'évolution rapide des technologies et des marchés nécessite une adaptation constante des compétences. Il est crucial que les systèmes éducatifs et de formation professionnelle soient en phase avec ces changements. L'UpM encourage l'intégration de l'entrepreneuriat et des compétences numériques dans les curriculums scolaires. En outre, nous soutenons les initiatives qui facilitent l'accès des jeunes aux nouvelles opportunités économiques, en leur offrant les outils nécessaires pour innover et réussir.

Un dernier mot pour conclure ?

Il est impératif de se préparer aux industries et aux emplois de demain. Cela nécessite des politiques adaptées, une formation continue et un soutien accru aux jeunes entrepreneurs. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir durable et prospère pour la région méditerranéenne. Les actions que nous entreprenons aujourd'hui détermineront la qualité de vie des générations futures.

JBH