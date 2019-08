Abdelkrim Zbidi participe à la réunion du Conseil supérieur des armées

La préparatifs de l’institution militaire pour assurer la réussite des prochaines échéances nationales ont été au centre de la réunion du Conseil Supérieur des Armées.

Tenue lundi au Palais de Carthage sous la présidence Chef suprême des forces armées, président de la République par intérim Mohamed Ennaceur et en présence du ministre démissionnaire de la défense Abdelkrim Zbidi la séance a permis de passer en revue la situation sécuritaire et militaire au double plan national et régional.

Les nouvelles perspectives de la coopération militaire avec certains pays frères et amis a été également à l’ordre du jour.