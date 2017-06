Abdellatif Mekki : des différends au sein d’Ennhdha à cause de Nidaa Tounes

Dans une interview publiée dans le quotidien Assabah de ce mercredi 28 juin, le dirigeant du mouvement Ennahdha Abdellatif Mekki a reconnu qu’il y a des différends au sein du mouvement en raison notamment de l’alliance avec Nidaa Tounes. Toutefois, a-t-il expliqué, ces différends sont traités au sein des institutions du parti et ne sont pas étalés au grand public.

Sur un autre plan et en réponse aux accusations de Sami Dabboussi, fils de feu Jilani Dabboussi, le dirigeant du mouvement Ennahdha Abdellatif Mekki, a récusé dans une interview publiée dans le journal Assabah de ce mercredi 28 juin, les accusations de Sami Dabboussi fils de feu Jilani Dabboussi. Ce dernier a porté plainte devant la justice française contre l’ancien président de la République Mohamed Moncef Marzouki et les anciens ministres Noureddine Bhiri et Abdellatif Mekki pour « détention illégale et de torture jusqu’à la mort de son père ».

Mekki a estimé que le plaignant « devrait présenter des excuses et indemniser les victimes de son père au lieu de continuer dans la voie du mensonge et de la corruption », a-t-il estimé.