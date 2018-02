Abid Briki lance sa « Tunisie en avant»

L'ancien ministre de la fonction publique et de la gouvernance Abid Briki a dévoilé, lundi, lors d’une conférence de presse, la composition du comité constitutif de l’initiative « Mouvement de la Tunisie en avant » qui est chargé de préparer le congrès du mouvement prévu en novembre prochain.

La mission du comité constitutif prendra fin à la tenue du congrès, a-t-il souligné, précisant que ce dernier sera ouvert à tous les partis de gauche et les figures nationales indépendantes « qui adhéreront à cette nouvelle initiative visant à unifier tous les militants de gauche ».

Selon Briki, le comité constitutif est actuellement composée de 5 partis de même sensibilité politique et ayant une vision commune de l’action politique.

Il s’agit du Parti populaire progressiste, l’Unité populaire, le Parti du travail patriotique démocratique, le parti « Al Thawabet » et l’Avenir pour la Tunisie, outre un grand nombre d’indépendants et de syndicalistes.

Abid Briki a, par ailleurs, évoqué le contenu du rapport final issu de la conférence nationale organisée « la Tunisie en avant » les 27 et 28 janvier dernier à Hammamet (gouvernorat de Nabeul).

Le rapport souligne que « faire face aux défis actuels constitue l’un des moteurs qui animent la gauche et motivent sa volonté de s’unir autour d’une structure commune », faisant état des principes fondamentaux politiques, économiques et sociaux devant rassembler les différents courants de la gauche.