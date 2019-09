Abir Moussi : Le Parti destourien libre a pour objectif de remporter l’élection présidentielle anticipée

“L’objectif du parti destourien libre est de remporter l’élection présidentielle anticipée et de récolter la majorité des sièges de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) lors des prochaines élections législatives ” , a indiqué, mardi, la candidate à la présidentielle Abir Moussi lors d’une visite à Bizerte dans le cadre de sa campagne électorale.

Moussi a rappelé, lors d’un discours adressé aux habitants de la région et aux adhérents du parti, que les pouvoirs du président lui permettent de présenter des initiatives législatives capables de réaliser la transition attendue par le peuple et de résoudre, selon elle, les problèmes économiques, financiers et sociaux du pays.

Moussi s’est, par la même occasion, engagée à œuvrer pour le développement de la diplomatie économique, par la création d’un conseil supérieur placé sous la tutelle du Chef de l’Etat, chargé de la bonne commercialisation des divers atouts du pays, ainsi que des caractéristiques et spécificités des différentes régions du pays, notamment celles du gouvernorat de Bizerte.

Elle a estimé que l’élection d’une présidente à la tête du pays aurait un impact positif considérable, ferait écho parmi les pays du monde et consoliderait l’image du pays basée sur l’égalité, la modération et la tolérance.

Elle a souligné que toutes les réformes nécessaires exigent de la volonté et de la détermination, ainsi que l’élaboration d’un plan pratique approprié, outre la sélection des compétences engagées.

Il est à noter que la tournée électorale de Abir Moussi dans le gouvernorat a concerné plusieurs régions, notamment Menzel Jemil et Menzel Abderrahmen.