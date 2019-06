Abir Moussi répond à Rached Ghannouchi : « Je suis un phénomène transatlantique »

Dans un entretien avec la chaine France 24, lundi 17 juin 2019, la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi a réagi aux propos tenus par le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, la qualifiant de « phénomène passager ». « Je suis plutôt un phénomène transatlantique », a-t-elle dit.

Moussi se sent visée par la révision de la loi électorale, parce que « son seul péché est d'avoir commencé à gagner la confiance des Tunisiens et parce que son parti a commencé à reprendre sa place de leader sur la scène politique », a-t-elle déclaré.

« Cette révision contient un chapitre qui exclue tout candidat glorifiant la dictature politique et on essaie de convaincre l’opinion publique que ce chapitre ne me concerne pas (...) Il est vrai que je ne glorifie pas la dictature, je loue les réalisations de l'État nationale et je dis la vérité », a-t-elle tenu à préciser.

« La révision de la loi électorale un mois avant le début de la présentation des candidatures est un crime », a déclaré Moussa.

« Nous ne sommes pas des oiseaux rares et nous serons les Aigles de Carthage. Parce que nos adversaires islamistes savent très bien que nous ne nous rallierons pas avec eux, ils ont inventé cet article pour nous exclure ».

Vidéo : https://www.france24.com/ar/20190617-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86