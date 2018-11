Accord d’exécution d’un projet d’assainissement de 33 Communes en Tunisie signé avec la BAD et la BERD

La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) ont signé, jeudi, à Johannesburg, un accord de d'environ 494 millions de dinars (150 millions d’euros) pour la mise en œuvre d’un projet d’assainissement des communes en Tunisie, en marge de l’Africa Investment Forum (AIF), en présence du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération international, Zied Ladhari.

Ce projet bénéficiera à 33 petites communes tunisiennes de moins de 10 000 habitants. La partie tunisienne chargée de la mise en œuvre de ce projet est l’Office national de l'assainissement (ONAS) et permettra l’accès à l’eau salubre dans les communes.

L’accord a été paraphé par Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, et Janet Heckman, directrice générale de la BERD pour la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen. Cet accord permettra dans les communes le réseau des de collecte et de traitement eaux usées avec 33 stations dans ces communes.

Cofinancé à parts égales par les deux institutions, ce programme est en parfaite adéquation avec les stratégies d’intervention des deux institutions dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Cette opération permettra de favoriser de meilleures conditions de santé, d’hygiène, d’environnement et de développement économique pour les habitants des 33 petites communes concernées, réparties sur 19 gouvernorats affirme les signataires de l’accord.

Le programme permettra également de pérenniser la gestion des systèmes d’assainissement à travers le renforcement des capacités de l’Office national de l'assainissement (ONAS) et des communes bénéficiaires et de contribuer à une nouvelle dynamique d’investissement créatrice d’emplois pour les jeunes des régions prioritaires soulignent les responsables de la BAD à l’agence TAP.

Des start-up seront ainsi créées et développer l’employabilité dans ces communes. L'accord a été signé en la présence de Yacine Fal Diama, directrice générale adjointe du bureau régional pour l'Afrique du Nord de la BAD basé à Tunis, Antoine Sallé de Chou, chef de bureau de la BERD en Tunisie et l’ambassadeur de Tunisie Prétoria, Narjess Dridi.