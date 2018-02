Accord pour désamorcer la crise dans le bassin minier

Au cours d’une réunion tenue à la Kasbah et qui a réuni des membres du gouvernement, des représentants de l’UGTT, de l’UTICA des députés de Gafsa et des représentants de la société civile, les participants sont tombés d’accord sur un certain nombre de mesures urgentes au profit de la région. Ses mesures concernent les secteurs de l’éducation, l’emploi, l’environnement, l’agriculture et la santé...

L'UGTT espère une amélioration de la production du phosphate très prochainement et une baisse du taux de chômage dans la région.

Il est à rappeler que la production de phosphates est en arrêt total depuis fin janvier.