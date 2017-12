Accrochage et vifs échanges entre Mongi Rahoui et Iyed Dahmani

Alors que le vice-président de l’ARP Abdelfettah Mourou s’égosillait pour ramener le calme au sein de l’hémicycle et appelait à faire passer au vote l’article 35 du projet de loi des finances, le président du groupe parlementaire Ennahdha Noureddine Bhiri invita ses députés à quitter la salle en protestation contre le refus de Mourou de lui accorder un point d’ordre. Auparavant, le député nahdhaouis Habib Khedher a appelé le président de la commission des finances, le député du front populaire Mongi Rahoui à s’excuser pour les propos blasphématoires qu’il aurait proférés dans les couloirs de l’Assemblée. Branle-bas, cris et énervements.

Il s’avérait qu’un accrochage a eu lieu entre Rahoui et son ancien collègue dans la commission, l’actuel ministre chargé des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani. Des échanges vifs qui auraient pu mal tourner. La raison, selon le statut publié par le député Sahbi Ben Fredj, serait l’intervention du ministre pour le retrait de l’article 36 relatif aux augmentations des tarifs douaniers sur les produits importés de la Turquie et son remplacement par un décret gouvernemental, ce qui permettrait selon lui, de le « ficeler sur mesure. D’où, toujours selon Ben Fredj; la demande du président du groupe d’Ennahdha de lever la séance pendant cinq minutes pour concertation. C’est pourquoi, le député du FP, Zied Lakdhar a appelé le ministre à s’excuser.