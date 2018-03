Accusations contre Mohamed Ennaceur :  Sihem Ben Sedrine dément Monia Brahim

Au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi 28 mars 2018, la présidente de l’Instance vérité et dignité Sihem Ben Sedrine a démenti les accusations de la députée Monia Brahim lancées lors de la plénière de lundi 26 mars contre le présidente l’ARP Mohamed Ennaceur. « L’Instance « Vérité et Dignité » (IVD) n’a adressé aucune convocation au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur pour son audition sur un dossier l’inculpant », a déclaré mercredi la présidente de l’Instance, Sihem Ben Sedrine. « Nous n’avons rien qui prouve son implication en quoi que ce soit », a-t-elle affirmé.

« Toutefois, la Commission enquête et investigation n’hésiterai pas, le cas échéant, à convoquer Mohamed Ennaceur ou tout autre haut fonctionnaire de l’Etat », a-t-elle tenu à préciser lors d’une conférence de presse.

La députée d’Ennahdha avait accusé le président de l'Assemblée d’avoir des dossiers l’inculpant auprès de l’IVD. Ce à quoi, il avait répondu, «tes déclarations sont fausses et je suis plus propre que toi et de ton entourage ».