Acquérir un logement ou un terrain en toute simplicité lors de Maskan Expo à Paris

Pour le grand bonheur des Tunisiens résidents en France, le salon Maskan Expo a été organisé pour leurs offrir l’opportunité d’acquérir un logement ou un lot de terrain à construire en Tunisie, plus facilement. Cette première édition du salon Maskan Expo se tiendra à Paris, dans la Grande Arche, à la Défense, du 31 mars au 2 avril prochain.

Dans cet espace prestigieux, promoteurs immobiliers et représentants de banques, spécialement venus de Tunis leurs présenteront leurs meilleures offres de projets résidentiels et terrains, situés un peu partout en Tunisie, ainsi que des offres de crédit-logement. A ce rendez-vous prendront également part aménageurs lotisseurs, architectes, décorateurs, assureurs, cabinets d’avocats et autres partenaires concernés.

Signe d’intérêt et de soutien des autorités tunisiennes, le Salon Maskan Expo (www.maskanexpo.com) sera inauguré par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, qui sera accompagné par l’ambassadeur de Tunisie en France et le consul général à Paris. Aussi, des dirigeants de banques qui parrainent le Salon seront également présents.

«Après Dubaï en 2017, nous voilà en France pour rééditer un franc succès plébiscité par les Tunisiens dans les pays du Golfe, souligne Amna Limame, directrice générale du Salon Maskan Expo. A Paris aussi, c’est un nouveau concept, dans un espace bien agencé sur plus de 5000 m2, et des offres très attractives, très compétitives que nous proposons à nos compatriotes établis en France, poursuit-elle. Nous avons surtout tenu à concilier créativité architecturale, qualité du bâti et de la finition et prix incitatifs. L’avantage à saisir, c’est que l’immobilier tunisien est de plus en plus moderne et luxueux, alors que l’effet du taux de change rend les prix très encourageants. Le grand plus sera donc le conseil, afin que les visiteurs puissent faire le meilleur choix et de bénéficier ainsi du taux attractif du dinar tunisien. »

Plus de 100 exposants, parmi les plus significatifs, ont d’ores et déjà confirmé leur participation à Maskan Expo 2018. C’est l’occasion de prendre connaissance des divers programmes immobiliers en Tunisie, de rencontrer directement les décisionnaires et de concrétiser le rêve de tout Tunisien à l’étranger.