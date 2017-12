Adoption de plusieurs projets de loi et décrets gouvernementaux en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres réuni jeudi soir au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed a examiné plusieurs projets de loi et décrets gouvernementaux.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, relayé par l’agence TAP, le Conseil des ministres a passé en revue la situation économique et sociale du pays.

Le Conseil a adopté trois projets de loi portant approbation d’un :

-Contrat de financement conclu entre la Tunisie et la Banque Africaine d’Investissement à titre de contribution au financement du projet du Réseau ferroviaire II;

-Accord de crédit conclu entre la Tunisie et l’Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KfW) à titre de contribution au financement du Réseau ferroviaire II;

-Contrat de garantie conclu entre la Tunisie et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) relatif à une ligne de crédit octroyée à la Banque de l’habitat pour le financement des projets des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises environnement.

Le Conseil des ministres a également adopté six décrets gouvernementaux portant :

-Nomination de deux membres au conseil de la Bourse de Tunis,

-Nomination des membres du Comité de contrôle du Fonds de garantie des dépôts bancaires,

-Nomination des délégations spéciales dans les gouvernorats de Siliana, Monastir, Gafsa et la Manouba,

-Création du Conseil supérieur de l’exportation et fixation de ses attributions, sa composition et ses modalités de gestion,

-Fixation du champ et des conditions d’intervention de la direction des moyennes entreprises relevant de la direction générale des impôts,

-Fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil national de l’aéronautique civile.

Selon le communiqué, le Conseil des ministres a également passé en revue l’avancement dans l’exécution des décisions annoncées en faveur de Médenine. Il a été décidé d’inscrire à l’ordre du jour des réunions des Conseils des ministres, l’examen et le suivi de la mise en œuvre des décisions et des programmes de développement annoncés en faveur de plusieurs régions du pays.

Le Conseil des ministres a examiné en outre la stratégie d’action du ministère du Transport et les projets en matière d’infrastructure.

Le Conseil a pris connaissance des rapports des commissions ministérielles économique et sociale sur le dossier de l’emploi et les mécanismes permettant de trouver des solutions en particulier pour les diplômés du supérieur.