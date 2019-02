Affaire de la drogue : 30 accusés relaxés dont Mehdi Rebai

Les accusés en état d’arrestation dans l’affaire de préparation d’un local pour consommation de drogues et pour organisation d’un tournoi de poker sans autorisation ont comparu dimanche 10 février 2019 devant le juge d’instruction au tribunal de Sousse 2.

Le juge a ordonné la libération de trente accusés d’un ensemble de cinquante-sept dont Mehdi Rebaï, dirigeant à Afek Tounes et membre du conseil municipal de Tunis. Les analyses des accusés libérés étaient négatives, selon Imen Ben Hmida, porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 2, dans une déclaration à Mosaïque FM.

L’enquête continue pour les autres accusés pour aménagement d’un espace public pour jeu de pari sans autorisation et détention dans le but de consommation de drogues classe B.