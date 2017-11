Affaire Jarraya: des personnalités politiques et médiatiques seront convoquées, selon Sahbi Ben Fredj

Dans une déclaration à « Tunisie Numérique », le député d’Al Horra, Sahbi Ben Fredj, a commenté les derniers développements dans l’affaire de Chafik Jarraya. Rappalenat qu’un ancien ministre de l’intérieur, un ancien directeur général des renseignements, et un ex-directeur de la lutte antiterroriste, sont, en ce moment poursuivis dans le cadre de ce dossier, il a affirmé « détenir des informations en rapport avec l’implication de nombreuses autres personnalités des médias et du monde politique qui vont être convoquées dans le cadre de cette même affaire et dont certains seront probablement inculpés ». Cette affaire va provoquer « un véritable séisme dans la scène politique qui va impacter l’alliance Nidaa – Ennahdha ».

Il appelle tout le monde à « éviter d’intervenir d’une façon ou d’une autre dans cette affaire pour étouffer la vérité, puisque cette affaire est gravissime et met en péril la transition démocratique tant espérée dans le pays ». Et d’ajouter que cette affaire ne doit pas occulter d’autres « qui ont ébranlé le pays les années 2012 à 2014, comme les assassinats politiques qui sont demeurées non élucidées, de même que le dossier des filières d’envoi des terroristes vers les foyers de tension qu’on veut absolument clore, et l’affaire de la Banque Franco Tunisienne qui a causé d’énormes pertes à l’Etat, à coups de centaines de milliards, sans que le responsable de cette malversation soit le moins du monde inquiété ».