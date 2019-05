Affaire Kartas : La Tunisie est passée à côté d’une crise gravissime avec l’Union européenne

La Tunisie est passée à deux doigts d’une crise gravissime avec l’Union européenne à cause de l’affaire de l’expert onusien Moncef Kartas, rapporte Maghreb Confidentiel dans son dernier numéro (1340 du 23 mai). « Tous les ambassadeurs des pays de l’UE accrédités à Tunis avaient prévu de rendre visite au ministre des affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, pour réclamer des explications sur le sort de Moncef Kartas, binational tuniso-allemand ».

Selon la même source, le dossier Moncef Kartas sest dégonflé. Les chefs d'inculpation les plus graves - "trahison" et "intelligence avec une puissance étrangère" n’y figurent plus.

Seule subsiste une violation de l'article 82 du code des télécommunications, punissant l'usage de fréquences radio sans autorisation préalable. L'accusation repose sur la détention par Moncef Kartas d'un tuner radio RTL- SDR, qui lui permettait de recevoir les émissions des balises de géolocalisation des avions. L'accusation risque de s'y casser les dents : outre qu'il est en vente libre, ce dispositif n'émet aucun signal, puisqu'il s'agit d'un simple récepteur.