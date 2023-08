Aide Bulgare au Développement : Un Dispensaire Médical Modernisé Bénéficie à 40 000 Habitants de Ksar-Gafsa

Le 28 juillet 2023, Son Excellence Monsieur Veselin Dyankov, Ambassadeur de Bulgarie en Tunisie, a participé à la cérémonie d'inauguration du dispensaire médical d'El Ksar Gafsa, un projet soutenu par l'aide au développement de la Bulgarie. Cette initiative a été réalisée en étroite collaboration avec l'Association IRADA.

Grâce à cette initiative, le dispensaire médical d'El Ksar Gafsa a été entièrement rénové et équipé de dispositifs médicaux de pointe, ainsi que d'un système informatique de gestion des patients. Cette modernisation permettra d'améliorer considérablement l'accès aux soins médicaux pour plus de 40 000 habitants de la région.

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que l'Ambassade de Bulgarie s'implique dans des projets de développement en Tunisie. En effet, ce dispensaire médical est le deuxième projet d'envergure réalisé au cours des deux dernières années. Le premier projet fut l'aménagement du jardin des enfants d'El Ksar-Gafsa, en collaboration avec l'Association IRADA et la municipalité locale. Ce dernier projet visait à améliorer la scolarisation des enfants en offrant un environnement propice à l'apprentissage et une éducation de qualité.

Ce partenariat fructueux témoigne de l'engagement continu de la Bulgarie envers le progrès et le développement durable en Tunisie. En renforçant les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations, la Bulgarie démontre sa volonté d'apporter une contribution significative au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des Tunisiens.

Cette coopération dans le domaine de la santé et de l'éducation est un exemple louable d'une action concrète pour aider les communautés locales à prospérer et à se développer. Le dispensaire médical d'El Ksar Gafsa est une étape essentielle vers l'amélioration des services de santé dans la région et témoigne de la valeur des partenariats internationaux pour le bien-être des populations.

Au-delà de l'aspect matériel, cette aide au développement renforce également les relations diplomatiques entre la Bulgarie et la Tunisie. Les échanges culturels, sociaux et économiques qui en découlent contribueront sans aucun doute à l'enrichissement mutuel des deux pays.